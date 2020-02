VIDEOLUGU ⟩ Võru sünnitusosakond kohandati terve Lõuna-Eesti jaoks

«Kõigepealt on need ruumid nüüd märksa funktsionaalsemad, patsiendisõbralikumad,» ütles haigla juhatuse liige Arvi Vask. «Iga palati juures on duširuum, mugavad uued voodid, televiisor. On kaks hästi suurt peretuba ja kuus väiksemat.»