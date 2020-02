Päästjatel oli saabunud lume tõttu tihe päev

27. veebruaril kell 14.35 teatati, et Räpinas pargi tänaval sõitis libeduse ja halbade teeolude tõttu kraavi auto, kus peale juhi laps ja koer. Õnneks keegi viga ei saanud. Päästjad aitasid auto kraavist välja.

27. veebruaril kell 18.53 teatati, et Valgas Kungla tänaval töötab elamus vingugaasi andur. Päästjad selgitasid, et nähtamatu ja lõhnatu, kuid ülimürgine vingugaas oli tuppa imbunud vara suletud siibri tõttu. Ruumid tuulutati ja mürgistusoht taandus. Kütteseadmeks olev ahi paistis üsna kehvas seisukorras olevat, nii et päästjad pidid kütmise keelama ja andsid nõu ahju töökorrasoleku kontrollimiseks kutsuda kohale korstnapühkija.