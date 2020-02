GALERII ja VIDEO ⟩ Põlva muusikakooli särama löönud ruumides kõlas tänumuusika

«Töötingimused on muutunud kardinaalselt. Topeltustest ei kosta enam midagi läbi, ka klasside vahelised seinad on helikindlad. Kuna helid enam koridori ei kosta, on nüüd lausa oht, et majast enda arvates viimane lahkuja võib koos ruumidega ka kolleegi valve alla panna,» märkis direktor Ester Liblik.

Välja vahetatud on põrandad ja kogu valgustus, kõikides klassides ja saalis on uued kardinad, silmailu lisavad lühtrid. Koridori lõpus olnud pugerik klassiruum kaotati ning nüüd ulatub käigutee hoone otsaseinani. Täiesti uue väljanägemis sai ka õpilaste puhkenurk ning riidehoid. Mis hoonega just tegemist on, annavad nüüdsest märku välisseintele paigutatud saksofon ja kaks tšellot, mis pimeduses helendavad.

Üksnes kiidusõnu pälvisid huvikooli juhilt nii ehitustööd teinud OÜ Rekontra kui ka sisekujundaja Henriko Heinoja, kellega valitses ideaalne koostöövaim.

«Kõik see kokku moodustabki harmoonia. Kindlasti mõjub kogu see uudsus ja värskus õpetajatele ega jäta ka lapsi puudutamata,» leidis Ester Liblik.

«Ma ei saa muusikat mitte armastada, sest kuulsin seda iga päev,» tunnistas abivallavanem Marti Rõigas, kelle kabinet asub hoone teisel korrusel. «Selle objekti puhul olid kõik kaasalööjad hästi positiivsed – iga idee leidis kohe lahenduse.»

«Iseenesest võinuksime ehitusjärelevalve seekord tellimata jätta, sest direktor täitis selle koha ära. Heade helide kooskõla moodustabki ju harmoonia,» lisas vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja Mihkel Kala.

«Kui seni kuulsime Heino Tartese repertuaari algusest lõpuni, siis nüüd ei kuule enam midagi,» märkis samuti hoone teisel korrusel töötav vallavalitsuse ehitusspetsialist Jaan Purge.

Veel ministriametis muusikakooli remondiraha leidmisele kaasa aidanud nüüdne riigikogu maaelukomisjoni esimees Tarmo Tamm rõõmustas, et õnneks on vaidlused muusikakooli võimaliku ümberpaigutamise üle lõppenud. «Püüan ikka toetada just neid ettevõtmisi, mis on siinse piirkonna tugevus,» märkis ta. «Korda sai ka ujula, kuid sünnitusosakonda ei õnnestunud kahjuks päästa,» lisas ta.