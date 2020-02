Esimene märtsipäev tuleb sajune

Ilmateenistuse teatel ööl vastu pühapäeva lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Öö hakul sajab Põhja-Eestis kohati lund ja lörtsi, pärast keskööd jõuab Edela-Eestisse uus lörtsi- ja lumesadu, mis laieneb üle kogu maa. Hommikul sajab Lääne-Eestis ka vihma. On jäiteoht. Puhub lõuna- ja kagutuul 4-10, Liivi lahe ümbruses hommikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on -3 kuni +2 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõuna- ja kagutuul 4-8 m/s, hommikul tuul veidi tugevneb. Lainekõrgus on 0,3-0,8 meetrit. Öö hakul sajab kohati lund. Nähtavus on mõõdukas või hea. Külma on 3-1 kraadi.