VIDEOLUGU ⟩ Suusamaratoni rada valmistatakse ette käsitööna

«Praeguse seisuga on kõik lootused sellel, et Haanja maraton meil 7. märtsil toimub,» ütles maratoni peakorraldaja Aare Eiche pühapäeval. «Hetkel oleme ette valmistanud 8-10 kilomeetri pikkuse raja, mida siis sõidetakse nii palju kordi et 45 km täis saaks. Tavapärast 42-kilomeetrine rada seda me lumepuudusel ei suuda ette valmistada.»