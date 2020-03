GALERII ja VIDEO ⟩ Põlva tuntuim torutööde firma kolis motoparaadiga äärelinna

OÜ Sanbruno juhataja Raul Lepassoni ütlusel oli neil Võru tänavas poe pinda 70 ruutmeetrit, Energia tänaval, Eesti Energia endises kompleksis aga on 300 ruutmeetrit. "Seni oli meestel riidekappe ainult seitse, aga töömehi on 15. Kontoris oli üheksal ruutmeetril kolm inimest. Ruumipuudus oli absoluutne. Nüüd on meil ka uued olmeruumid, laopinnad ja garaažid, mis võimaldavad kogu tehnika kokku võtta. Varem rentisime selleks erinevaid pindasid Põlvas."