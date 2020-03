GALERII ⟩ Omavalitsuste esindajad kuulasid taanlase kogemusi

Euroopa kultuuripealinn on Euroopa hinnatuim kultuuri- ja kogukonnaprojekt, mille eesmärk on innustada linnu ja piirkondi kultuurist kantud arengule. Tartu koos Lõuna-Eestiga võitis eelmise aasta augustis Euroopa kultuuripealinna tiitli aastaks 2024. Kaasatud on Põlva, Võru, Valga ja Tartu maakonna omavalitsused ning Viljandi ja Tartu linn.