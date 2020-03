Pühapäev näitab päikest

Peipsi järvel puhub öö hakul kirdetuul ning pärast keskööd muutliku suunaga tuul 1-5 m/s. Lainekõrgus on kuni pool meetrit. Võib vähest lund ja lörtsi sadada. Nähtavus on hea, ent pärast keskööd võib udu tekkida. Külma on 2-4 kraadi.