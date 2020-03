Terviseamet: rahvusvahelised üritused tuleb lükata aasta teise poolde

Terviseamet lähtub oma otsuses epidemioloogilisest olukorrast maailmas, Euroopa Liidus ja ka Eestis. Terviseameti nõunik Karena Leigeri sõnul näitab koroonaviiruse levik Euroopa riikides, et rahvusvahelised üritused võivad viiruse kohalikku levikut soodustada. „Eelkõige kuuluvad siia alla need üritused, kuhu on oodata osalejaid riskipiirkonda kuuluvatest riikidest,“ ütles Leiger, kelle sõnade kohaselt peaksid nakkushaiguste hooajal avalikke ja suurüritusi vältima kindlasti riskirühma kuuluvad vanemaealised ja kroonilisi haigusi põdevad inimesed. „Haigusnähtudega inimesed ei tohi mingil juhul avalikel üritustel osaleda.“