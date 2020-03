Pataljon võib viiruse tõttu muuta pidupäeva tähistamist

«Hetkel on veel lahtine, aga teema on arutlusel,» ütles 2. jalaväebrigaadi teabeohvitser Sander Mändoja.

Kuperjanovi pataljonil on 15. märtsil kavas tähistada väeosa taasloomise 28. aastapäeva väeosa traditsioonilise piduliku jalutuskäiguga läbi Võru linna ning pärastlõunase avatud uste päevaga pataljonis.

Kuna neljapäeval sai teatavaks, et koroonaviirus on jõudnud Võrumaale ning Võru linnas on kuni teisipäeva õhtuni paljud asutused suletud, pole kindel, kas kavandatud rahvaüritus aset leiab.