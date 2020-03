Valga vallas jäetakse valla korraldatavad kultuuri- ja spordiüritused maikuuni ära

Valgamaal pole viirust seni tuvastatud. Valga haridusjuhid kogunesid siiski neljapäeval kell 12 kriisikoosolekule. Täna kell 15 koguneb valla kriisikomisjon. Valga vallavalitsuse kommunikatsioonijuht Põim Kama ütles, et Valga vallas jäetakse kõik valla korraldatavad kultuuri- ja spordiüritused aprilli lõpuni ära.

Kama lisas hiljem, et Valga vallavalitsuse neljapäevasel istungil ja järgnenud haridusjuhtide nõupidamisel võeti vastu järgmised sammud nakkusohu ennetamiseks:

Vallavalitsus ja selle allasutused loobuvad 1. maini kõigist välislähetustest, samuti välisdelegatsioonide ja -külaliste vastuvõtmisest.

Maikuuni jäetakse ära valla korraldatavad kultuuri- ja spordiüritused ning sama palutakse kaaluda MTÜ-del ja erasektoril.

Haridusasutused lükkavad edasi planeeritud ekskursioonid, reisid ning kohtumised teiste koolidega ja lasteaedadega. Samuti spordivõistlused ja aineolümpiaadid.

Koolid on vajadusel valmis tööd ümber korraldama ning rakendama distantsõpet.

Nakkusohu ilmnemisel suletakse valla koolid, lasteaiad, huvikoolid, kultuurimajad, raamatukogud, noortekeskused ja teised asutused haiguse leviku piiramiseks.

Reise kavandavatele töötajatele ja peredele antakse soovitus jääda pärast reisi kaheks nädalaks koju.

Haridusjuhid jätkavad regulaarselt kohtumisi ja info vahetamist, kuni olukorra lahenemiseni. Täna kell 15 koguneb Valga valla kriisikomisjon, et arutada edasist tegutsemist laiemal tasandil.

Haridus- ja allasutuste osas võeti vastu põhimõte, et esialgu täiendavad meetmeid ei rakendata. «Esimese nakkusjuhu ilmnedes sulgeme haridusasutused. See hõlmab ka huviharidust. Kui saame teate nakatunust haridusasutuses, sulgeme koolid, raamatukogud, noortekeskused, kultuurimajad. Kõik koolid lähevad valmisolekusse, et nad suudaksid pakkuda distantsõpet. Jätame ära ka koolide korraldatud ekskursioonid, aineolümpiaadid, kohtumised koolide vahel.»

Valga raudteejaamas pidi sel reedel toimuma Kagu-Eesti riigigümnaasiumite kevadpidu, kust võtavad osa Võru gümnaasiumi, Põlva gümnaasiumi, Tartu Tamme gümnaasiumi ning Jõgevamaa gümnaasiumi õpilased ja töötajad. Valga gümnaasiumi direktor Andrus Murumaa ütles, et pidi jääb ära. «Valitsuse infotunnis öeldi seda selgelt, ei oleks paslik praegu sellist üritust korraldada. Õnneks hetkel tundub, et inimesed on arusaajad.»

Kas ja millal pidu toimuma saab, on veel lahtine. «Ma ei tahaks öelda, et see üldse ei toimu, aga väikse võimaluse jätan õhku,» lausus Murumaa. Ta lisas, et õhkõrn võimalus on peo toimumiseks juuni alguses.

Valga gümnaasiumi jätkub õppetöö esialgu endisel kujul. «Natuke instrueerin ka seda, et vaja läheb kainet mõistust. Kes tunneb, et on tõbine, siis on tungiv soovitus mitte kooli tulla,» ütles Murumaa neljapäeva hommikul.

Valga reisibüroo Sereno Reisid juhataja Tiina Tedresaar lausus, et reisihuvilisi esialgu jagub, kuigi on ka äraütlemisi. « Et oleks massilist äraütlemist, ei saa hetkel öelda. Ootame, vaatame.»

Reisijatelt pole Tedresaar tagasisidet küsinud. «Üksikud lennufirmad on tühistanud lennupiletid, kuna teatud riigid on kinni. Loomulikult on raske. Kõigil on praegu keeruline aeg. Me ei paanitse, tegutseme täpselt juhiste järgi.»