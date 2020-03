Eestis on leitud 27 koroonaviirusesse haigestunut

Terviseameti põhja regionaalosakonna juhataja Ester Öpik ütles uudistesaates, et praeguseks on Eestis analüüsitud 549 proovi, millest 27 on osutusid positiivseks.

"Kui varem oli eesmärgiks välja selgitada uusi juhtumeid ja selgitada välja iskud, kes on olnud nendega kontaktis, siis täna uue strateegia kohaselt meie käsitlus muutub – me keskendume põhiliselt haiguse leviku piiramisele, ja kui esinevad rasked juhud, siis ka nende ravimisele, ja see tähendab, et me ei keskendu enam niivõrd üksikutele juhtumitele," lausus Öpik.

"Kindlasti on fookus nendes kohtades ja nendel inimestel, kes saavad diagnoosi, aga niivõrd pole enam fookus laiaulatuslikul kontaktsete väljaselgitamisel," ütles Öpik.

Viiruse riskirühmad on Öpiku sõnul juba varem teada - eakad inimesed - ja tänu sellele ollakse fokusseeritud nende kaitsele.

Seni pole veel paika pandud proovide tegemise järjekorda ehk kõigil, kellel on vaja olnud seda teha, on proov tehtud, ütles Öpik ning lisas, et prioriteet on praegu kaitsta tervishoiutöötajaid.