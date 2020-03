Eriolukord Räpina vallas

Kriisikomisjoni teatel on esmaspäevast, 16. märtsist ümber korraldatud õppeasutuste töö. Distantsõppele on üle läinud Räpina ühisgümnaasium, Viluste põhikool, Ruusa põhikool, Mehikoorma põhikool, Räpina muusikakool ning spordikool. Suletud on noortekeskused. Ära jäävad huviringide tegevused, treeningud, võistlused, kontserdid ja kõik muud avalikud kogunemised. Vastavalt lapsevanematega sõlmitud kokkuleppele on Mehikoorma lastehoid suletud esialgu 29. märtsini. Valverühmad töötavad Räpina lasteaias Vikerkaar ning Veriora lasteaias Õnneseen. Lapsevanematel soovitatakse võimalusel jätta lasteaialaps koju.