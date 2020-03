PPA alustas Eestisse sisenevate inimeste andmete kontrolli

Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori asetäitja Priit Pärkna sõnul teeb PPA kõik, mis võimalik, et viiruse leviku tõkestamisele kaasa aidata. „Oleme piiril täiendavaid tegevusi teinud juba nädala jooksul ning laiendame nüüd valitsuskomisjoni otsuse raames oma tegevusi veelgi. Täiendav kontroll ja andmete küsimine piiril tähendab Eestisse saabujatele tavalisest suuremat ajakulu ja võib tekitada järjekordi, kuid see kõik on selleks, et kaitsta Eesti inimeste tervist.“