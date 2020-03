Kindlustaja selgitab üleilmse koroonaviiruse puhangu valguses reisikindlustuse tingimusi ja hüvitamise põhimõtteid

„Pakume võimalust sõlmida reisikindlustus, mille üks lisakaitsetest võimaldab reisi tühistada omal soovil. Kui seni oli võimalik omal soovil tühistamise kaitset soetada kuni 14 päeva pärast reisi ostmist, siis alates homsest, 14. märtsist kehtivad nii reisitõrke laiendatud kaitse kui ka omal soovil tühistamise lisakaitse üksnes juhul, kui reis on ostetud kuni 3 päeva enne reisikindlustuse sõlmimist. Kui reis on ostetud juba ammu ning nüüd koroonaviiruse hirmus soovitakse enne reisi ennast kindlustada, ei ole see kahjuks enam võimalik, “ selgitas Seesami reisikindlustuse tootejuht Jonatan Jõks.