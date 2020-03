GALERII ⟩ Peaminister saabus helikopteril piirikontrolli olukorraga tutvuma

Peaminister küsis ametnikelt, kuidas inimesed kontrollile reageerinud on ning sai vastuseks, et siiani on rahvas olnud mõistev. Lõuna prefekt Vallo Koppel ütles peaministrile, et kohalikud käivad tihti palju kordi edasi-tagasi üle piiri ning ametnikud teevad küsimise abil selgeks, keda tuleb põhjalikumalt kontrollida ning kes on kohalik. Jüri Ratas omalt poolt tänas ametnikke nende töö eest.