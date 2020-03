Võru kaubakeskus suleti viiruse leviku ennetamiseks

Poe haldusjuht Raigo Pilt lausus, et tõenäosus poes koroonaviiruse levikuks on väike, ent töötajad on tõenäoliselt kokku puutunud inimestega, kel on viirus tuvastatud. Vähemasti üks töötaja tundis ennast tema sõnul kehvasti ja jäi seetõttu koju ning osade puhul ollakse ettevaatlikud reisil käimise tõttu. «Kahtlus on üsna väike, sest siis, kui kokku puututi, ei olnud ühtegi nähtu, mille eest terviseamet on hoiatanud. Kui nähud tekkisid, jäi inimene koju. Aga parem karta, kui kahetseda, see on rohkem ikka ennetav.»