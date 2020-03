Viroloogiaprofessor: kergete koroonajuhtumite hulk maailmas suureneb

Lutsari sõnul peitub põhjus tõenäoliselt paljudes riikides rakendatud laialdases testimises ja kergemate haigusjuhtude sagedasemas tuvastamises.

"Itaalias, mis oma elanikkonna suuruselt on võrdne Hubei provintsiga, oli 14. märtsi seisuga 21 157 nakatunut – sealjuures Hubei provintsis oli kokku 69 000 nakatunut umbes kahe kuu jooksul – ja tõusuperioodil tõusis keskmine juhtude arvu umbes 20 protsenti võrreldes eelneva päevaga. Hubei päevane maksimum oli umbes 4000 juhtu, Itaalias eile (laupäeval – BNS) peaaegu 3500," rääkis Lutsar ERR-ile. "Mis eristab Lõuna-Koread ja Itaaliat? Ennekõike haigete vanus. Kui Lõuna Koreas on haigestunutest vähem kui 50-aastaseid 45,2 protsenti, siis Itaalias vaid 21,4 protsenti. Samal ajal on vanemaid kui 80-aastaseid Itaalia nakatunutest 18,4 protsenti ja Lõuna-Koreas 3,1 protsenti. Kui Lõuna-Koreas on kõige suurem nakatunute rühm 20-29 aastased ehk 28,9 protsenti, siis Itaalias on vaid 3,9 protsenti nakatunutest selles vanuses."

Laste haigestumine on Lutsari kinnitusel kõikides riikides jätkuvalt väga madal – 0,5 protsenti Itaalias, 1 protsent Lõuna-Koreas kõigist nakatunutest. Naiste ja meeste osakaal nakatunute hulgas on aga Lõuna-Korea andmetel 62 protsenti versus 38 protsenti.

"Kui lapsed välja arvata – ja isegi see pole selge –, siis tundub, et nakatumine on kõigis vanuserühmades võrdse sagedusega, erinevus on, et nooremad põevad kergelt ja vanemad raskelt või väga raskelt. Seega riikides, kus on väike nooremate kui 50-aastaste osakaal, on tõenäoliselt nendes eagruppides rohkelt diagnoosimata kergete sümptomitega haigeid," selgitas Lutsar.

Surmajuhtude vältimisel on Lutsari sõnul edukamad need riigid, mis suudavad haiguse vanemast populatsioonist eemale hoida kas siis intensiivse testimise ja nakatunute eraldamisega, näiteks Lõuna-Korea, või väga hea kontaktide jälgimisega, näiteks Singapur. Singapuris ei ole registreeritud ühtegi haigusjuhtu vanemate kui 80-aastaste inimeste hulgas.

"Kogu maailmas on hinnatav suremus 3,4–3,7 protsenti, mis aga on riigiti väga erinev ja tundub ennekõike sõltuvat haigete vanuselisest struktuurist – 0,6 protsenti Lõuna-Koreas, kus nakatunutest vaid 3,2 protsenti on vanemad kui 80 aasta vanuseid versus 6,8 protsenti Itaalias, kus vanemaid kui 80-aastaseid on 21,4 protsenti nakatunutest," märkis Lutsar. "On arvamus, et üldiselt on suremus ühe protsendi piires ning riikides, kus see on kõrgem, ei ole mitte meditsiinisüsteem halvem, vaid palju kergemate sümptoomidega haigeid on diagnoosimata."

Euroopa riikidest on Lutsari kinnitusel madal, vaid 0,2-protsendine suremus Saksamaal. Ka Põhjamaades on senini ette tulnud vaid üksikuid surmajuhte.

"Kõik saadaolevad andmed näitavad, et meeste suremus on umbes kaks korda suurem kui naistel," ütles Lutsar. "Lõuna-Koreas on meeste suremus 1,27 protsenti ja naiste suremus 0,57 protsenti ning Hiinas vastavalt meestel 4,7 ja naistel 2,8 protsenti."

Suremus tõuseb oluliselt vanusega. Itaalia näitel – alla 50-aastaste hulgas on olnud üks-kaks surmajuhtu, 50–59-aastaste suremus on 0,2 protsenti; 60–69 aastaste suremus 2,5 protsenti; 70–79 aastaste suremus 6,4 protsenti ja vanemate kui 80-aastaste suremus 13,2 protsenti. Sarnased andmed on ka Hiinas ja Lõuna-Koreas.