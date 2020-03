Esmaspäev tuleb tuuline ja sajune

Ilmateenistuse teatel ööl vastu esmaspäeva pilvisus tiheneb. Pärast keskööd jõuab Loode-Eestisse sajuala, mis levib kagu suunas, sajab vihma ja lörtsi, sisemaal tuleb kohati sekka ka lund. Puhub edela- ja lõunatuul 6-12, puhanguti kuni 17 m/s. Saartel ja rannikul ulatub tuule kiirust 9-15, puhanguti 22 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni +3, saartel ja läänerannikul kuni +5 kraadi.

Peipsi järvel puhub edela- ja lõunatuul 8-11, puhanguti 16 m/s. Lainekõrgus on 0,8-1,3 meetrit. Pärast keskööd võib kohati vähest lörtsi ja lund sadada. Nähtavus on enamasti hea. Õhutemperatuur on -1 kuni +1 kraadi.