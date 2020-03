Võru haigla ravijuht: teadasaamine inimest ei ravi

Sotsiaalmeedias on pahaseid kommentaare tekitanud lõik Võru haigla arstide postitusest, mis muu hulgas mainib, et Võrus on kaalutud viiruseproovide tegemise lõpetamist. Inimesed väljendasid seisukohta, et vajalik oleks reaalne nakatunute arvu teadmine ja kõik soovijad võiks saada testitud, näiteks nagu Saaremaal, kus seati Kuressaares üles drive-in proovivõtupunkt.

Võru külje all asuva Lõuna-Eesti haigla ravijuht Agnes Aart lausus, et otsus, kas ja kuidas inimestelt proove võetakse, on riigi teha. Seni on selles osas haiglale tulnud vastakat infot. «Sellega on veidi segadust. See on terviseameti teema. Riik peab otsustama, mida ja kuidas nad teevad. Reedel tuli meile info, et see on lõpetatud, aga laupäeval selgus, et seda ikkagi jätkatakse. Ei ole selgust saanud, kui palju ja mida jätkatakse.»

Aarti sõnul on nüüdseks aga mõistlik eeldada, et viirus on laialt levinud. Proovi valenegatiivne vastus võib tekitada illusiooni turvalisusest. «Kõige olulisem on, et riik peab ära otsustama, kas ta testib kõiki või ei testi. Tänaseks on selge, et viiruse levik on laialdane. Lihtsalt selle pärast, et teada saada, et see on see haigus, ei ole enam vaja kedagi testida. Tõenäoliselt kõigil, kel viiruse ilmingud tekivad, ongi see haigus, sest ta on nii nakkav. Testimine võib tekitada illusiooni, et haigust polegi ja võib ringi liikuda. Tegelikult peavad kõik viirushaigustega inimesed kodus olema, et mitte viia haigust nõrgestatud organismiga inimesteni,» lausus Aart.

Aktiivse testimise asemel tuleks inimestel ravijuhi sõnul võimalikult koju jääda. Kuressaare stiilis drive-in meetod levitab tema sõnul haigust. «Kui inimesed tulevad viirusekahtlusega kodust välja ennast analüüsima, on see viiruse levitamine, seda ei tohiks teha. Teadasaamine inimest ei ravi. Kõige olulisem on kodus püsida väiksemategi haigustunnustega. Ühiskonna ees seisev küsimus on, kas suudame vanematest ja haigematest inimestest seda haigust eemal hoida. Nemad on need, kes surema hakkavad.»

Piiratud ressursside olukorras ei ole Aarti sõnu enam mõistlik ka variant, et kiirabi kõiki sümptomitega inimesi kodus testib. «Seda jätkata, et kiirabi käiks analüüse kodus võtmas lihtsalt selle pärast, et analüüse võtta, oleks ilmselge meditsiiniressursi ülekoormamine ja ka kaitsevahendite raiskamine.»