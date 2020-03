Omniva palub kaugtööd tegevatel ettevõtetel suunata kullersaadetised pakiautomaati

Omniva pakiautomaadid asuvad õues, kus nakatumise risk on madalam. Pakiautomaatide puutetundlikke ekraane puhastatakse pidevalt, kuid neid saab kasutada ka nii, et klient ei pea ühiskasutatavate pindadega füüsiliselt kokku puutuma. Omniva pakiautomaadi ekraan on kasutatav kinnastega ning kauba tasumisel on võimalik kõikides automaatides kasutada kontaktivaba viipemakset.