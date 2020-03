Politsei selgitab: kas senine kontroll piiril on ikka tõhus?

«Seni on PPA teinud suuremates piiriületuse kohtades kõik endast oleneva inimeste teadlikkuse tõstmisel ja nende aitamisel. Suureks abiks on, kui inimesed ise pidevalt oma terviseseisundit jälgivad ja hindavad, see on meie kõigi tervise nimel,» lausus Virk.