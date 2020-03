Valga vallavanem palub valitsusel kaaluda võimalust anda Valga-Valka kaksiklinna jaoks eriluba

Ester Karuse pöördumine:

Olen Valga vallavanema ametis oldud kahe esimese päeva jooksul kohtunud nii peaminister Jüri Ratase kui ka piiripunktides töötavate politsei- ja piirivalveameti teenistujate, Kaitseliidu liikmete ning tervishoiutöötajatega, aga ka piirkonna ettevõtjatega. Just silmast silma vestlused annavad kõige parema ülevaate toimuvast. Kavatsen eriolukorraga tegelevate inimestega tihedat sidet hoida ka edaspidi. On teada, et alates 17. märtsist on ajutiselt piiratud Schengeni sise- ja välispiiri ületamine. See lööb eriti valusalt Valga ja Valka kaksiklinna. Väga tihedatest sidemetest annab märku kasvõi tunnuslause „Kaks riiki, üks linn“.