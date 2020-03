Võru kaalub lasteaia avamist

Samuti plaanitakse koostööd kauplustega, et muuta tõhusamaks toiduainete kojukanne hädasolevatele inimestele.

«Lasteaias käimise võimaldamine on vajalik, et elu päris seisma ei jääks,» rääkis Võru linnapea Anti Allas. «See on vajalik inimestele, kes ei saa lapsega koju jääda, sest töötavad näiteks politseis, päästeametis, arstide ja õdedena või kaupluste ja apteekide teenindajatena.»

Täpsem teave tuleb teisipäeval

Võru linn pani eelmisel nädalal enam kui kolmeks tööpäevaks lasteaiad kinni. «Aja mahavõtmine oli hädavajalik, seda ohtu on nüüd teadvustatud,» lausus Allas. «Nakatumise oht on olnud seotud lasteaia oma töötajatega.»

«Kui ei tule riiklikku käsku, et lasteaiad lähevad kinni, on kolmapäeva hommikust lasteaiateenus soovijatele tagatud,» lausus Allas, kelle sõnul antakse sellest teada teisipäeval kell 15. «Võib-olla avame teenuse vaid ühe lasteaia baasil, kus on turvalisem ja lihtsam viirust vältida.»

Allase sõnul on linnavalitsus võtnud ühendust ka mõne Võrus tegutseva kaubandusketi omanikuga, et luua tõhusam võimalus toidu kojukandeks. «Mõtleme läbi, kuidas sotsiaalosakonna töötajad ja poed saaksid koostööd teha nii, et tellimused saaks komplekteerida juba eelnevalt ja poes ei peaks liigselt aega kulutama,» lisas Allas.

«Nii väheneks sotsiaaltöötajate ajakulu ja kontaktide arv ning ka poes viibimise aeg,» rääkis Allas, kelle sõnul ravimite ja toidu kojutoomise hulk lähiajal kindlasti kasvab. «See võimalus on mõeldud siiski päriselt hädasolijatele.» Linn on nõustamiseks avanud ka ööpäev läbi töötava abitelefoni 5307 6521.

Hulk töötajaid juba kodukontoris

Praegu on Allase sõnul kõige olulisem eelkõige üksteise aitamine, tähelepanu ja hoolimine.

«Kui mõnel pereliikmel on vähegi mingeid viirushaiguselaadseid sümptomeid, tuleks jääda koju,» manitses Võru linnapea.

«Viiruse leviku vastu aitab ainult üks rohi: vähendada kontaktide arvu nii palju kui vähegi võimalik. Igasugused kogunemised ja peod oleks mõistlik ära jätta. Pigem elada kaks-kolm nädalat isolatsioonis. Kui oleme konservatiivsed ja püüdlikud, saame sellest haigusest oluliselt kiiremini jagu. Kõik sõltub meist endist.»

Võru linnavalitsus on suure osa oma tööst kolinud kodukontoritesse. «Kodus saab kaugtööd tehes enamasti kõik tööasjad aetud, see paneb meid kiiremini digilahendusi kasutusele võtma. Inimene õpib kõige kiiremini hädas,» lausus Allas. «Raskustes on need asutused ja ettevõtted, kus on vaja inimesi kohapeal. Näiteks päästeamet, politsei ja haiglad, samuti tööstusettevõtted.»

«Panen vanematele südamele kasutada seda aega lastega tegelemiseks,» rääkis linnapea. «Noored tahavad loomulikult suhelda, kuid nad saavad seda praegu teha sotsiaalmeedias ja igasuguseid kogunemisi tuleks vältida. Igaühe panus on tähtis.»