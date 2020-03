Lõuna-Eesti kolmes maakonnas võtab proove üks kiirabibrigaad

Miks kaaluti Võrumaal proovide võtmisest loobumist?

Arvestades viiruse kohapealset levikut lisandub Eestis kindlasti veel haigestunuid. Praegu on kõik koroonaviiruse patsiendid, peale kahe, kodusel ravil. Hospitaliseeritud inimesed on rahuldavas seisus. Keskmine Eesti nakatunu on praegusel juhul keskealine inimene. Meeste ja naiste vahel nakatumises erisust ei ole.

Tervisamet ei pea enam otstarbekaks jagada riike koroonaviiruse leviku mõttes riskipiirkondadeks, sest viirus on levinud igasse Euroopa Liidu liikmesriiki. Praeguseks on kõrge risk nakatumiseks igal pool rahvarohketes kohtades, seetõttu soovitame reisimist ja rahvarohketes kohtades viibimist vältida. Oleme terviseametis üle minemas viruse tõkestamise faasist viiruse kohapealse leviku piiramise faasi. See tähendab, et me aktsepteerime antud olukorda, et meil on siseriiklik levik vältimatu ja suuname vastavalt ressursse, kus seda kõige rohkem vaja on.

80% koroonaviirusesse nakatunutest põeb haiguse läbi kergelt, mis tähendab, et testimine kui tegevus omaette, ei anna muud efekti kui teadmise, et kas oled nakatunud COVID-19 haigusesse või mitte. Arvestades, et spetsiifiline ravi puudub ja rakendatakse vaid haigustunnuste leevendamise ravi, siis ei ole testimisest ka ravitulemustes otsest kasu. Kui inimene haigestub ükskõik, mis haigusesse ja tal esinevad kerged haigustunnused, siis on igal juhul vastutustundlik käitumine, et püsitakse kodus ja hoidutakse väliskontaktidest, et vähendada teiste nakatumist. Kasutusele tuleb vajadusel võtta käsimüügiravimid nii nagu iga teise viirusnakkuse korral - palaviku korral palavikualandajad, köha körral köha leevendavad ravimid jne.

Me teame, et kõige ohustatuim rühm on üle 60-aastased inimesed. Praeguses etapis on Eesti peamine fookus vältida viiruse levikut riskirühmade seas. Kõigil enam kui 60-aastastel inimestel soovitame vältida rahvarohkeid kohti, püsida võimalusel kodus ja vältida igal juhul kokkupuuteid haigustunnustega inimestega ning vähendada lävimist lastega, kelle puhul avalduvad koroonaviiruse tunnused reeglina kergelt, kuid viiruse levitamisel on nad ohuks eelkõige eakatele sugulastele.

Mitu koroonaproovi päevas suudab amet Võrumaal teha ja kui palju neid päevas tehtud on?

Tartu Kiirabi on käivitanud eraldi COVID-19 proovi võtmise brigaadi, mis teenindab ka Võrumaad. Testimise võimekus on Terviseametil, Tartu Ülikooli Kliinikumil, Synlabil, Põhja-Eesti Regionaaljaiglal, Ida-Viru Keskhaiglal ja Pärnu haigla laboritel. Proove võetakse vastavalt vajadusele ja vajadusest lähtuval korraldatakse ka ressursse.

Mitu brigaadi proovide võtmisega Põlva-, Valga- ja Võrumaal tegeleb?

Tartu Kiirabi on käivitanud spetsiaalse COVID-19 proovivõtmise brigaadi, mis katab nii Võrumaad, Valgamaad ja Põlvamaad. Testimise järjekorrad on viimastel peävadel muutunud tõepoolest pikkadeks, mis on meile üheks märguandeks, et tuleb liikuda üle järgmisesse faasi, kus ei ole enam mõistlik kõiki inimesi testida.

Keda testitakse?