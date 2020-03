Eriolukord sundis tuhandeid inimesi koju jääma

Kuigi Põlvamaal Räpina ühisgümnaasiumis olid lapsed seni külmetus- ja viirushaigustest valdavalt pääsenud, valmistuti direktor Meeri Ivanovi sõnutsi võimalikuks sunnitud koduõppeks varakult.

Õpetajatele korraldati sel teemal kolm töötuba, viimane infokoosolek leidis aset reedel. Õpilastele anti kätte kodused tööd ning räägiti ka läbi, kuidas hakkab käima vastamine ning konsultatsioonid õpetajaga. Pedagoogid on koolipäevadel eri infokanalite kaudu kättesaadavad kella 9–14.

Internet paraku aeglane

«Suhtlemiseks on meil telefon, Skype, Stuudium, Facebook. Vajadusel aitab lapsevanem. Suurema grupiga suhtlemiseks proovisime Skype’i – paraku hakkas see hakkima ja üksteist segama. Täna (reedel – M. M.) oli ka internet hästi aeglane – vallast pool kaheksa saadetud kiri tuli alles enne kümmet läbi. Aga väiksema rühmaga tuleb skaibisuhtlus isegi välja,» märkis direktor.

Iseseisvalt on ainet võimalik omandada õpikust. Muu hulgas saavad lapsed koduõppe ajal läbi lugeda kohustusliku kirjanduse ning kirjutada kirjandeid.

«Samas ei taha me õpilast ka üle koormata. Oleme palunud õpetajatel neile ülesandeid anda mõistlikkuse piires,» sõnas Ivanov.

Kui palju laps värskes õhus viibib, otsustavad vanemad. «Keelatud on kogunemised, mitte väljas liikumine. Samas peab vastutuse võtma ka iga õpilane,» toonitas direktor.

Õpetajad kooli tingimata tulema ei pea, vaid võivad juhendada õpilasi ka kodust. Õppeasutuse söökla on suletud.

Meeri Ivanov ei osanud veel öelda, kas kooliaega on vaja suvevaheaja arvel pikendada. «Kahe nädala jooksul mahajäämust kindlasti ei teki,» oli ta veendunud.

Samas tõdes ta, et 20. aprillil on juba esimene riigieksam eesti keeles ja mis sellest saab, pole samuti selge.

Nädala ülesanded korraga kätte

Eile sai teatavaks, et uus viirus on diagnoositud ka ühel Võru gümnaasiumi õpilasel. Kool on direktor Karmo Kurvitsa sõnul suletud ning tavapäraseid kontakttunde ei toimu. Õpilased õpivad ja töötajad töötavad kodus. Õppeülesanded, -materjalid ning täpsemad juhised jõuavad õpilasteni õppeinfosüsteemi Stuudium vahendusel tunni sissekande ning koduse ülesandena. Ülesanded tuleb sooritada ettenähtud ajaks. Kellel pole kodus võimalik ülesandeid lahendada – näiteks puudub ligipääs internetiühendusele või vajalikele digiseadmetele –, annab sellest õppejuhile teada.

«See, kuidas asi praktiliselt välja näeb, sünnib õpetajate ja õpilaste koostöös ning pideva e-suhtluse kaudu. Usaldan oma õpilasi ja õpetajaid, kuid ei jäta neid ka üksinda. Kool toetab õpetajaid, soovitades mitmesuguseid e-õppe võimalusi. Hakkame regulaarselt suhtlema, vaatame, kellel mis on töötanud ja mis mitte, et võtta koos ette edasisi samme ja/või teha muudatusi varasemates kokkulepetes,» selgitas direktor.

«Olen õpetajatele andnud soovituse anda õpilastele nädala ülesanded korraga kätte, et nad saaksid aega planeerida ja jagada. Sama kehtib ka õpetajate endi kohta. Lisaks suhtlemisele on ajaplaneerimine nüüd väga oluline. Õpilane omakorda peab mõistma, et kodus õppimine ei ole päris see, mis koolis käimine. Kodus peavad õppurid jälgima veel hoolikamalt õpetaja juhiseid, uurima näiteid ja nii edasi. Nüüd saavad nad näidata oma õppimisoskusi ja iseseisvust,» märkis Kurvits.

«Ja nagu võib riigis valitsev olukord muutuda, oleme ka meie valmis vastavalt vajadusele distantsõppe korraldust üle vaatama ja muutma,» lisas ta.

Põhirõhk kordamisele

Valgamaal nii Otepää gümnaasiumi kui Keeni põhikooli juhtiv Maire Murumaa lausus, et õpetajad on valdavalt kodukontoris, kuid vajadusel ka koolimajas. Kokku saadakse kord nädalas, et koos olukorda analüüsida ja vajadusel midagi muuta.

Esimesel nädalal on põhirõhk õpilaste iseseisval tööl ning seni omandatu kinnistamisel. Uut materjali esialgu ei õpita. Skaibisuhtlusele eriti ei panustata – küll valmistavad õpetajad ette videomaterjale, mida õpilased saavad alla laadida.