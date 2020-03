Koroonaviiruse tõkestamise häkaton püstitas Eesti rekordi

Accelerate Estonia ja Garage48 korraldatud algatuse avasid president Kersti Kaljulaid ning väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu. Kaljulaidi sõnul näitab online-häkatoni korraldamine eestlaste hoiakut, et keerulisel ajal ei lasta päid norgu, vaid asutakse lahenduste leidmise nimel tööle.

"Mul on siiras rõõm näha, et kõigest paari tunniga organiseeritud initsiatiivist on saanud rahvusvahelise mõõtmega aktsioon, mis on toonud kokku enam kui 1000 osalejat rohkem kui 20 riigist ja seda 14 ajatsoonist. See on ehe näide algatusest, mis suunab inimesi otsima lahendusi väljakutsetele, millega silmitsi seisame," ütles Kaljulaid. "Koroonaviiruse levik on ohustab meie tervist ning sotsiaalset ja majanduslikku keskkonda. Siinkohal on oluline lisaks viiruse leviku ohjeldamisele koondada jõud ja asuda lahenduste leidmise nimel tööle."

Accelerate Estonia idee autori Viljar Lubi hinnangul on online häkaton suurepärane eeskuju ka teistele riikidele.

"Eestlaste initsiatiivist on kinni haaranud näiteks Poola, kellel on samuti soov sarnane algatus oma riigis organiseerida. Loodan, et meist võtavad õppust ka teised riigid nii Euroopas kui kogu maailmas. Accelerate Estonia ja Garage48 meeskonnad on kinnitanud valmisolekut jagada oma kogemuslugu ka teiste riikidega, kes soovivad sarnast online häkatoni korraldada," märkis Lubi.

"Hea meel on näha, et ka Euroopa Komisjon on siinjuures initsiatiivi üles näidanud. Nimelt kutsub Euroopa Komisjon üles iduettevõtjaid osalema konkursil, mis otsib innovatiivseid ja tehnoloogilisi lahendusi koroonaviiruse leviku ja mõju tõkestamiseks. Siinkohal saan öelda, et meie online-häkatonil osalenud ideede seas on suur hulk neid, kes 48 tunni jooksul arendasid välja lahendused, millel on mitte ainult perspektiiv Eestis, vaid üleüldine rahvusvaheline mõju," lisas Lubi.

Online-häkatonile panid mentoritena õla alla Martin Villig Boltist, äsja aasta ettevõtja tiitliga pärjatud Kaarel Kotkas Veriffist, Guaana asutaja Marko Russiver, Siim Sikkut, Märt Aro, Allan Martinson ja paljud teised.

Accelerate Estonia toe lahenduse turuletoomiseks saavad:

Zelose COVID-help-platvorm, mis viib kokku vabatahtlikud ja need, kes vajavad koroonaepideemia ajal millegagi abi.

Hingamisaparaat Ventit, mis ei ole meditsiiniline seade, kuid kohandab ümber olemasolevad elustamismaskid. Tavaolukorras peab elustamismaske manuaalselt pressima, et patsient saaks piisavalt õhku. Ventit automatiseerib selle tegevuse ja pakub kiiret alternatiivi vähem levinud ventilaator-tüüpi masinatele, mida vajab 1 protsenti koroonaviirusesse haigestunutest.

Platvorm Vanemuine, mis aitab tervishoiusüsteemil suurendada abi pakkumise võimekust, viies kokku meditsiiniväljaõppega Eesti inimesed ja abivajajad. Eestis on tuhandeid meditsiiniväljaõppega inimesi, kuid abivajajatel ja tervishoiuasutustel ei ole nende kohta infot. Vanemuine kogub turvatud andmebaasi nimekirja inimestest, kellel on meditsiiniväljaõpe ja kes on valmis kriisi ajal võimaluse korral appi tulema.

Share Force One, mis on tööjõu ajutine jagamisplatvorm, kus saavad kokku kiirelt töökäsi vajavad ettevõtted ja need ettevõtted, kus töökäsi kriisi tõttu rohkelt üle.