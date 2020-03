Hõreneb ka kaugbussiliinide sõidugraafik

Go Bus sulgeb eriolukorrast tingitud reisijate vähesuse tõttu homsest ajutiselt mitu kaugbussiliini.

Homsest, 17. märtsist ajutiselt suletavad kaugliinid on muu hulgas järgmised:

Taisto Liinid luba, et kui tühistatud reisile on ette juba ostetud pilet, siis selle piletiraha tagastatakse esimesel võimalusel. See kehtib ka kampaaniapiletite puhul.