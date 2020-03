Valga saab piirikontrolli osas eriloa

Siseministeeriumi esindaja andis teada, et erandkorras saavad piiri ületada need Valka kodanikud, kes käivad Eesti poolel asuvates ettevõtetes tööl. Piiriületuse kord on veel täpsustamisel.

Valga vallavanem Ester Karuse sõnul on otsus kohalike ettevõtete jaoks vägagi positiivne. „Olen ühenduses olnud paljude ettevõtjatega, kelle töötajatest suur osa käib Valkast. Nad on seda otsust väga oodanud.“ Karuse lisas, et viimatisel kohtumisel Valka linnapea Vents Armands Krauklisega jäi kõlama mure kaksiklinnas ning selle ümbruses tegutsevate ettevõtjate pärast.

„Igapäevaselt tuleb lõunanaabrite juurest meile tööle hinnanguliselt pool tuhat inimest. Töötajate liikumise piiramine oleks lisaks töötatele endile eriti valusalt tabanud Maks & Mooritsa lihatööstust, aga ka mööblit tootvat Gomabit ja metallkonteinereid tootvat Otoluxi ning mitmeid teisi ettevõtteid."

Positiivne on Ester Karuse sõnul ka see, et vastuvõetud otsus võimaldab jätkata kaksiklinna ühise linnasüdame ehitustöödega, mis on kriisiolukorras olnud samuti üks murekohti.