VIDEOLUGU ⟩ Prefekt Vallo Koppel: kodumaale saab alati tagasi

«Selge on see, et Eesti kodanikel pole põhjust muretsemiseks – oma kodumaale saab alati tagasi,» ütles politsei- ja piirivalveameti Lõuna prefekt Vallo Koppel teisipäeva keskööl Valgas. «Eesti kodanikud saavad ületada piiri, saavad ka Eestis alalise elamisloaga inimesed ja need, kellel on rahvastikuregistrijärgne elukoht Eestis.»