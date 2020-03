Siseminister Mart Helme: alkoholimüügitingimusi ühtlustatakse, et kaitsta rahva turvatunnet ja tervist

Siseminister Mart Helme märkis, et alkoholimüüki ära ei keelata, vaid müügitingimusi ühtlustatakse sarnaselt toidupoodidega. „See tähendab, et näiteks restoranides, kõrtsides, baarides ja teistes toitlustus- ning majutusasutustes ei ole võimalik alates kella kümnest õhtul kuni kella kümneni hommikul alkoholi osta,“ selgitas ta.

Minister tõi välja, et praegu riigis valitseva ohuolukorra tõttu ei tohi inimesed koguneda, mida alkoholimüük avalikes kohtades soosida võib. „Samuti tuleb arvestada, et inimestel ongi praegu senisest rohkem aega üksteise seltsis veeta ja avalikes kohtades koguneda,“ märkis Helme.

„Samas ka avalikes kohtades kogunemised võivad lihtsasti eskaleeruda. See tähendab, et praegu valitsev pingeline aeg võib alkoholikoguste tarvitamist suurendada, mis omakorda võib kasvatada rikkumiste arvu ja seekaudu ka politsei tööd,“ lisas minister.

„Alkohol kahjustab inimeste tervist ja võib liigselt vägijooki tarvitanud inimesed panna käituma selliselt, et nad on ohuks teiste isikute tervisele kui ka nende varale,“ ütles minister. „Loodame, et alkoholist tingitud väljakutsete arv politseile ja kiirabile antud piiranguga langeb või vähemalt püsib stabiilsena. Siis saab rohkem ressurssi suunata koroonaviirusest tingitud olukordade lahendamisele,“ märkis Helme.