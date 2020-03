Eestlaste algatatud online häkatonist on saamas rahvusvaheline edulugu

Online häkaton tõi kokku enam kui 1000 osalejat rohkem kui 20 riigist ja seda 14 ajatsoonist. “On üksnes rõõm, et meie algatusest on saanud mitte ainult olulise mõõtmega initsiatiiv Eestile, vaid oleme haaramas ka rahvusvahelist tähelepanu. Eestil on kombeks olla innovatiivsete lahenduste osas suunanäitajaks ning online häkaton on elav näide sellest, kuidas tunnustatud digiriik ühiskondlikele väljakutsetele läheneb. Lihtne on jääda pealtvaataja rolli kui maa alt põleb. Keeruline on keerata kuue varrukad üles ning asuda lahenduste kallal tööle. Me valisime viimase variandi,” sõnas Accelerate Estonia idee autorr, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler Viljar Lubi.

Accelerate Estonia on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi algatatud era- ja avaliku sektori innovatsiooniprogramm, mida juhitakse koostöös Teaduspark Tehnopoliga. Programmi eesmärk on lahendada kompleksseid väljakutseid, mis takistavad majandusarengut ning ettevõtlustegevust. “Koroonaviirus levib halastamatul kiirusel avaldades olulist mõju nii tervisele kui ka sotsiaalsele ja majanduslikule keskkonnale. Mõju saab olema pikaajaline ning mastaapne. Seetõttu on oluline pöörata tähelepanu mitte ainult tegevustele, millel on lühiajaline efekt kriisi mõjude vähendamisele vaid töötada välja lahendused, mis aitavad kriisist püstipäi väljuda ning parandada meie valmisolekut taolistes olukordades ka tulevikus,” sõnas Lubi.