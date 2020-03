Võrumaa mööblitootjad võitlevad püsimajäämise nimel

Kagu-Eesti puiduklastri juhatuse liikme ja pehmemööbli tootja Võru Empaki juhi Remo Allika sõnul tuleb nende suurim müük poodidest: ”Kui inimesed poes ei käi, siis ei osta nad ka mööblit ja meie käive langeb.

Parem pole olukord ka e-kaubanduses: müük on langenud viiekordselt”. Allikas ei näe praegu muud võimalust, kui koondada või saata inimesed palgata puhkusele. Samas on tal lootus, et valitsuse poolt tuleb toetuspakett: ”Näiteks on mul praegu kodus töötaja, kellel on erivajadusega laps. Kuna koolid on suletud, peab ta lapsega kodus olema. Samas ei saa ta võtta haiguslehte, kuna keegi haige pole”.

Allika sõnul on puidu- ja mööblisektor praegu väga haavatavad: ”Võrumaa on eriti nukras seisus, kuna siin on puidusektoris hõivatute arv eriti suur. See on alles algus, olukord halveneb tundidega. Kui rahavood jäävad seisma, siis ettevõtjad ei saa vahendajate käest raha kätte ja mööbliettevõtetel pole suurt reservi. Praegune olukord eeldab reservide olemasolu või pangast krediidi võtmist. Võrumaa ettevõtete väärtus on aga panga silmis väga väike ja ka meie turud on väikesed. Praeguse seisuga mina ei julgekski laenu võtta. Teen niipalju, kui raha jätkub.”

Remo Allika sõnul oleks olukorra lahenduseks valitsuse abipakett, mis peatab tööjõumaksud ligikaudu pooleks aastaks: ”Normaalne olukord peab olema taastunud nii meil kui sihtturgudel. Abipakett motiveerib ettevõtjaid koondamisi edasi lükkama”. Allika sõnul ei tahaks ta oma töötajaid ära koondada, sest juhul, kui olukord taastub, pole tal selliseid häid töötajaid kusagilt võtta.

Ka Wermo juht Raul Vene pole ülemäära optimistlik: ”Töö käib, aga on nädalate või kuu küsimus, millal see lõpeb. Pikem põhjus on, et Euroopast ei tule tellimusi ja lühem põhjus on see, et toormaterjali ei saa kätte.” Vene arvates sõltub kõik sellest, mis Euroopas juhtub: ”Wermo on teinud piisavalt arendusi ja turundust, palju rohkem teha ei saa. Elame ja teeme otsuseid päev korraga. Haigeid küll on, aga selle pärast ei jää midagi tegemata.”