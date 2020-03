Eesti kodanikel on täna mitu erivõimalust Eestisse tagasi tulla

Palutakse arvestada, et Rügeni saarele Mecklenburg-Vorpommerni liidumaal, kus asub Sassnitzi sadam, on hetkel kehtestatud sisenemispiirangud ja saarele pääsemiseks tuleb läbida täiendav politseikontroll. Seepärast on kohalike võimude soovitus, arvestades Tallinki laeva väljumisaega kell 23.55, siirduda saarele mitte enne kolmapäeva, 18. märtsi pärastlõunat, varudes samas piisavalt aega laevalejõudmiseks. Saksa ametivõimud on kinnitanud, et laevale suunduvad eestlased lubatakse politseikontrollist läbi saarele.