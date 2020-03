Koguduse liikmed koroonaviirusest: kristlased ei karda

Teine liige Reet Kästik ütles, et tõeliselt rasketel aegadel maised võimalused nagu rikkus ja au meid ei päästa. «Soovime, et inimesed hakkaksid mõtlema, mis on elus tegelikult tähtis. Tähtis on, et oleks suhe Jumalaga.»

Ilmutuse raamat räägib Kästiku sõnul ka seda, et tulevad rasked ajad. «Kui näete neid tulemas, saate aru, et see on sünnitusvalude algus. Jumal räägib, et ta lubab katsumustel tulla. Kui inimesel Jumalat südames ei ole, on ta hirmunud. Ta mõtleb: «Mis ma nüüd teen? Ostan WC-paberit hästi palju kokku, nüüd on turvaline.» Ei ole ju, see ei aita. Selles mõttes meie ei muretse: me teame, et need asjad tulevad maailma peale. Jumal ootab, et inimesed tuleksid meeleparandusele.»