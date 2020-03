Tänasest saab olulised abivahendid kulleriga koju tellida

“Pakume alates tänasest võimalust tellida kulleriga koju erinevaid uriinipidamatuse ja nahahoolduse abivahendeid riikliku soodustusega, et vähendada sellega abivahendikeskuse külastamise ja viiruse võimaliku leviku võimalusi,” ütles Tiido. Ta palus varuda tellimuse ootajal ka aega ja kannatust, sest üldjuhul ei mahu tellitavad abivahendid pakiautomaati ning kulleritel on järjekord ees.

Tellimusi saavad esitada kõik soovijad. Riikliku soodustusega tellimine on lihtsam nendel inimestel, kes on juba varem Invarust soodustusega abivahendeid soetanud. "Meil on andmebaasis olemas meie juures käinud inimeste dokumentatsioon ja tellimuste ajalugu."