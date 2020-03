Inspektsioon annab nõu, kuidas tööd ohutumalt korraldada

Tööinspektsiooni infotelefonile helistamiste arv on viimastel päevadel kordades kasvanud. Küsitakse valdavalt töösuhete kohta eriolukorras. Korduma kippuvad küsimused on kogutud kokku Tööelu portaalis.

Palju on ka murekõnesid töökeskkonna kohta. Tööandjad saavad inspektsiooniga kontakti võtta, kui vajavad nõu, kuidas muuta töökeskkonda viiruse vastu ohutumaks nii, et ka tavapärane tööohutus ei saaks kannatada. Rõhutatakse, et tegemist on konsultatsiooniga, mitte töökeskkonna kontrolliga. Ameti soov on anda nõu, et töökeskkond oleks ohutu ja töötajate tervis hoitud.