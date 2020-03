Küsitlus: kuidas tulete toime koroonakriisiga?

Maria Sikk, põhikooli arendus- ja noorsootööjuht

«Rahulikult läheb, saan päris hästi teha kaugtööd ja olengi enamasti kodukontoris, aias või käin looduses kõrvalistes kohtades. Kuna on palju tuttavaid välismaal, olin nende info põhjal kindel, et ka meil kõik nii läheb ja valmistusin ise põgusalt juba enne, kui Eestis paanika lahti läks.

Tantsutundidega on veidi keerulisem, aga plaanis on õppevideod teha. Igaks juhuks hoian suhtlusringi hetkel kitsmana, aga eks üksikuid käike ole ikka vaja linnas teha.»

Dea Margus, noorsootöötaja

Anastasya Kikkas, jurist

«Tekkinud olukorda suhtun rahulikult. Tööandja on võimaldanud kodukontorit, seega veedan aega suuremal määral kodus. Toidupoolist kokku ostnud ei ole, soetan vajalikku jooksvalt. Nagu varem. Ainuke, mis muutis elukorraldust, on asjaolu, et lapsed õpivad kodus. Kõige nooremale, lasteaialapsele, tuleb pidevalt otsida tegevust ja vanemaid lapsi aeg-ajalt aidata.»

Ivo Mannine, helitehnik, rokiklubi eestvedaja

«Kuna töötan meelelahutuse valdkonnas, lõppes mu töö 1. maini. Võtan asja huumoriga ja tegelen nende tegevustega, milleks muidu aega ei ole olnud. Ärritab muidugi see, kuidas kõik võimendavad seda olukorda. Mida kõike me kommentaarides lugeda võime: «Asi on peaaegu nii halb, et peab kirstu ostma minema.».»