Riik suunab koondamiste vältimiseks tööinimeste toetuseks 250 miljonit eurot

„Koroonaviiruse levik on lisaks Eestimaa inimeste tervisele mõjutamas oluliselt ka meie majandust. Valitsus soovib tagada, et suudaksime kujunenud olukorras kindlustada meie inimestele nende töökohtade ja sissetulekute säilimise. Peame hoidma meelerahu ja kindlust, et eriolukorra lõppedes naasta võimalikult kiirelt oma tavapärase elurütmi ja ühiskonna toimimise juurde,“ ütles peaminister Jüri Ratas.