Haiglasse tuleb eraldi ala 20 nakkushaigele

«Lõuna-Eesti haigla testib neid, keda perearst saadab,» täpsustas raviasutuse juht Arvi Vask. «Neid, kellel on nakkusnhaiguse tunnused ja kes kuuluvad riskigruppi.»

Üks lisatöötaja juures

Võrumaa perearste on haiglajuhi sõnul teavitatud, kuidas protseduur käib. Tänasest on tema sõnul haiglas lisaks olemasolevale personalile testide võtmisega ametis veel üks inimene.

«Teste tehakse alates reedest iga päev,» rääkis Vask. «Seni on seda tehtud ühe tunni jooksul päevas. Ühe testi võtmiseks läheb ligi viis minutit, päevas on plaanis teha paarkümmend proovi viieminutiliste vahedega. Vajadusel saame mahtu ka suurendada.»

Vaski sõnul peab kohaletulemiseks kasutama oma transporti. Kindlasti ei tohi sõita nakkuskahtlusega isik kasutada ühistransporti ega tulla kohale jalgsi.

Haiglajuht tõdes, et viirusest teadasaamine ravi ei muuda ja haigusnähtude ilmnemisel tuleb end kohe turgutama asuda. «Ravimit selle haiguse vastu ei ole. Abiks on palavikualandajaga paratsetamool, organismi tugevdav puhkus ja kodusolemine.»

Samas on haiglajuhi sõnul mõnel puhul siiski oluline teada saada, kas halva enesetunde põhjus on uus koroonaviirus. Ta tõi näiteks inimese, kes on oma ema ainukene põetaja ja jääb ise haigeks. «Sellisel juhul on mõistlik testida, kas tegemist on Covid-19 viirusega või mitte, et inimene oskaks ennast ja põetatavat kaitsta ning kasutada isikukaitsevahendeid.»

«Kõigepealt lepib perearst meiega kokku, keda soovib saata, seejärel öeldakse inimesele, mis kellaks ta peab tulema,» selgitas Vask.

Proovid tagatrepi juures

Proove võetakse haigla taga eraldi sissepääsu juures trepi peal. «Tegemist on nina-neelu kaapega: ork torgatakse läbi nina neelu,» kirjeldas Vask. «See pole väga meeldiv protseduur. Nendel, kes seda varem teinud pole, ei pruugi see esimese korraga õnnestuda.»

Proov pannakse seejärel isikuandmetega kilekotti ja saadetakse Tartu Ülikooli kliinikumi laborisse.

«Praegu viirus veel areneb, me ei ole kindlasti tippu saavutanud – see võib saabuda aprilli keskel,» prognoosis Vask. «Siis on selge, kuidas haiguse levik on kulgenud ja kui palju on raskemaid juhtumeid.»

Vaski sõnul töötatakse praegu selle nimel, et haigus jõuaks riskigruppidesse kuulujateni võimalikult aeglaselt. «Seda vältida ei ole võimalik, kuid tähtis on, et see ei jõuaks nendeni ühekorraga ega massiliselt, muidu võib tervishoiusüsteem hätta jääda. Venitame teisisõnu haigestumiste protsessi pikema aja peale.»

Praegu Lõuna-Eesti haigla nakatunud haigeid veel ei hospitaliseeri, vaid nad viiakse Tartu Ülikooli kliinikumi, kus samuti käsil voodikohtade hulga suurendamine.

Samas valmistutakse raviasutuses ka selleks, et kui ühel hetkel Tartu Ülikooli kliinikumi enam haigeid ei mahu, oleks Võru haigla valmis siin neid ravile võtma, rääkis Vask. Selleks luuaksegi sisehaiguste osakonna kahest sektsioonist ühes nakkusosakond Covid-19 viirusesse haigestunute ravimiseks.

Sel nädalal ehitatakse haigla siseosakonna koridori ajutine lüüs, kus saab riideid ja isikukaitsevahendeid vahetada ning sealt edasi liikuda või vastupidi – välja tulla. «Läbi tuleb mõelda ka haiglasisene transport. Vajalikud on eraldi liikumisteed nii, et nakatunud patsiendid teistega kokku ei puutuks,» rääkis Vask.

Raviasutusel on praegu tema sõnul piisavad varud, et haiguspuhanguga toime tulla. Samas on haiglajuht veendunud: olukord läheb lähinädalatel hullemaks. «Prognoosime, et ka hospitaliseerimise tipp võib saabuda alles aprilli keskel,» lausus Vask. Nimelt ei teki viirushaiguste tüsistused riskigruppidesse kuulujatel haiguse esimeses faasis, vaid hakkavad ilmnema alles mõne aja pärast.