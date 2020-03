Padar kandideerib spiikriks

"Ivari Padar on kogenud ja karastunud riigimees, veendunud demokraat ja parlamentarismi austaja. Tema kasuks räägib ka laialdane rahvusvaheline kogemus, mis ta on saanud mitmekordse ministri ja Euroopa Parlamendi saadikuna," põhjendas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Indrek Saar.

Lisaks sellele, et Ivari Padar esindab teist väärtusruumi kui Henn Põlluaas, juhiks ta riigikogu oma vastaskandidaadist oluliselt professionaalsemalt ja tasakaalukamalt, leidis Saar.

"Just kriisiajal on iseäranis oluline, et riigikogu esimees seisaks vankumatult parlamentaarse demokraatia eest ega lubaks parlamendi rolli vähendada ja saadikute õigusi järk-järgult kärpida," lsias Saar.