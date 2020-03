Arstid tegid ettepaneku katkestada igasugune plaaniline ravi

"Koroonaviiruse levikut saame takistada igaüks ise ja kõik koos. Meil ei ole põhjust loota, et Eestis kulgeks pandeemia teistmoodi kui mujal, seega on mõistlik õppida teiste maade kogemustest," öeldakse pöördumises.

Arstid tõdevad, et eriolukord on kestnud alles kümmekond päeva ja keegi ei tea, kui kaua peame niimoodi vastu pidama. "Palun püsige kodus, peske käsi, hoolitsege eakate ja laste eest, vältige kohtumisi teiste inimestega ka vabas õhus ja ärge lubage oma lastel koguneda spordiplatsidel ja mänguväljakutel!" on nende sõnum.

Kinnitatakse, et arstid töötavad patsientide heaks nii hästi kui suudavad, riigi ja kogu ühiskonna koostöö aitavad neid. Piirangud arstiabis ja ranged reeglid, näiteks tugiisikute sünnitusele mittelubamine, on läbi mõeldud ja kehtestatud erialaspetsialistide soovituste järgi. Need tekitavad ebamugavusi, kuid ei kahjusta patsiente, vaid kaitsevad neid ja tervishoiutöötajaid.

"Suurem osa plaanilisest ravist on peatatud ja arstid valmistuvad koroonapatsientide arvu kasvuks, kuid osa eraraviasutusi ja hambaarste kahjuks jätkab patsientide vastuvõtmist. See soodustab viiruse levikut, samuti kasutatakse isikukaitsevahendeid, mida peaks hoidma neile tervishoiutöötajatele, kes peavad tööd jätkama," tõdetakse pöördumises.

"Tervishoiusüsteem peab vastu, kui suudame ära hoida haigete arvu plahvatusliku suurenemise ja intensiivravi võimekuse ammendumise, nagu kahjuks on juhtunud näiteks Itaalias. Selleks on vaja veelgi vähendada inimestevahelisi kontakte, et nakatumist pidurdada," leiavad tohtrid.