Räpinas napib abivajajail toiduaineid

«Kuu lõpp läheneb ning inimestel rahavarud lõppemas. Lisaks on tekitanud arusaamatusi üleriigilise meedia info vääriti mõistmine, justkui peaks eriolukorra ajal kogu elu ära korraldama omavalitsus. Omavalitsus muidugi aitab ja peab välja selgitama abivajajad,» lausus Räpina vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Katrin Taimre. Kõike aga omavalitsus ka ei suuda.

Hädas ligimesed tuleb üles leida

Inimeste abivajadusest saavad sotsiaaltöötajad teada valdavalt telefoni teel. On leidunud ka hoolsaid kogukonnaliikmeid, kes aitavad oma piirkonnas olukorda jälgida ning andnud vallavalitsusele tagasisidet üksinda elavate pensionäride kohta.

«Tavaolukorras hinnatakse sel juhul hooldusvajadust, täidetakse vajaminevad dokumendid ning olenevalt sellest määratakse vajamineva abi osutamine. Eriolukorras tuleb reageerida võimalikult operatiivselt, kaasates kõikvõimalikke lisaressursse, näiteks lähedasi, sugulasi, kogukonnaliikmeid, naabreid. Arvame, et oleme tänu sellele, et meil on palju avahooldustöötajaid, eelisseisus. Eakamad suhtlevad palju omavahel ja seetõttu liigub info nende kaudu ka meieni,» märkis vallavalitsuse liige.

Koduhooldustöötajad jätkavad koduteenuse osutamist, puutudes inimestega kokku nii vähe, kui võimalik. Ära tehakse vaid vältimatud tööd.

«Sisseostud teeb abistaja üksinda pensionäride nimekirja alusel. Ostude antakse kätte peamiselt vahetult. Pensionärid on harjunud kasutama sularaha ning kauba kätteandmisel vaadatakse üle ostetud asjad ja jälgitakse ostutšekke,» kirjeldas Taimre uut reaalsust.

Koduteenust osutab omavalitsus 50 inimesele. Teenust ostetakse sisse ka ASilt Räpina Haigla ja EELK Räpina Miikaeli koguduse hooldekodult.

Vallamajja pole elanikel asja

«Kuna oleme eakatele hooldajaid määranud, on ka nende kohustus olukorda jälgida ning meile eakate abivajadusest teatada. Vald maksab hooldajatoetust hooldajatele või toetust inimestele, et nad saaksid ise endale vajamineva hooldamise korraldada, kokku 170 inimesele,» märkis sotsiaalosakonna juhataja.

Vallamajja pole elanikel praegu asja. Taotlusi toetuste ja teenuste saamiseks saab esitada nii e-posti, kirja kui telefoni teel.

«Kui vaja, juhendame elanikke telefoni teel, kuidas dokumente vallavalitsusele või mõnele teisele asutusele esitada. Siiski on tekkinud ka olukordi, kus inimesed on hoolimata hoiatussiltidest ja tõketest vallamaja mõnda kabinetti lipsanud. Õnneks on need kontaktid jäänud mitme meetri taha ja oleme ka pinnad desinfitseerinud,» rääkis Taimre.

Kodukontorit sotsiaaltöötajad tema sõnul ei kasuta. «Loomulikult on palju töid internetipõhised ja nende puhul ei ole oluline, kus inimene seda teeb. Kuid oleme märganud, et paljud töötajad eelistavad töökohas viibida.»

Kaitsemaskidega on sotsiaaltöötajaid varustanud nii vallavalitsus kui ka terviseamet. Möödapääsmatud kodukülastused tehaksegi maskides.

Vabatahtlike abi on aja jooksul välja kujunenud abivalmis inimeste endi algatusel, vabatahtlike koordineerijat Räpina vallas ei ole. «Enamjaolt on meil teada, kes käivad abi osutamas. Meil on ka sisemist ressurssi, mida saame vajaduse korral kasutada. Abi võimalust on pakkunud ka Kaitseliit,» sõnas Taimre.