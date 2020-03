Haiglajuht loodab, et järgmine nädal toob Võrus selgust

«Järgmisel nädalal peaks Võru puhul selguma, kuhu viiruse edasine levik kaldub,» hindas praegust olukorda Vask, kelle sõnul möödub selleks ajaks kaks nädalat Võrus kehtestatud liikumispiirangute algusest. Ka haiguse peiteaeg on teadaolevalt kuni 14 päeva. «Selle aja järel võiks nüüd näha olla, kas olukord hakkab muutuma paremaks või mitte.»

Loodab epideemia taandumisele

Vase sõnul peaks juba nädala algus näitama, kas Võrus hakkab epideemia taanduma või püsib edasi. «Praegu seda veel öelda ei saa, kuid ise loodame, et see hakkab taanduma,» lausus haiglajuht. «Võru linn on meie hinnangul käitunud väga adekvaatselt, kui pani esimesena juba märtsi teise nädala lõpus kinni lasteaiad ja koolid. Nüüd on näha, kas kiired meetmed on olnud piisavad, ja kas neid on piisavalt täpselt järgitud.»

Kuigi Võru loodab haigestumiste arvu vähenemist, ei tähenda see Vase sõnul siiski, et hospitaliseeritute arv võiks langeda. «Haiglaravi vajavate patsientide tipp võib saabuda alles aprilli keskel,» lisas ta. «Praegu loodame pigem, et uusi haigestumisi ei tule arvuliselt oluliselt juurde.»

Töötajaid testitakse pidevalt

Tänaseks koroonahaigete vastuvõtuvalmiduse saanud haiglaosas asuvad praegu teised patsiendid. «Kui mingil hetkel tekib vajadus, teeme selle osa praegustest haigetest tühjaks ja saame seal hakata ravima Covid-19 haigeid,» rääkis Vask, kelle sõnul kohe tänasest kedagi vastu võtma ei hakata.

«Oleme valmis, juhul kui Tartu ülikooli kliinikumi mingil põhjusel haigeid enam ei mahu või on vaja hakata sealt paranevaid haigeid meile tagasi saatma,» ütles Vask. Ta lisas, et praeguse kokkuleppe ja logistika kohaselt saadetakse esialgu kõik viirushaiged Tartusse.

Lõuna-Eesti haigla on Vase kinnitusel praegu nakkusvaba, ühtegi haigestunut pole ka haigla töötajate hulgas. «Testime oma inimesi vähimagi viirushaiguse kahtluse puhul,» lausus Vask. «Õhtul viime proovid testimiseks ära ja hommikuks on meil proovide andmed olemas. Töötaja saab tagasi tööle, kui proov on negatiivne.»

Sünnitamisel range kord

Haigla sünnitusosakonnas kehtivad Vase sõnul ranged nõuded neile sünnitajatele, kes soovivad sünnitada koos tugiisikuga. «Tugiisikud saavad viibida ainult perepalatis ega tohi sünnitaja juurest lahkuda,» lausus Vask. «Kui tugiisik neid nõudeid rikub, saadetakse ta haiglast minema ega lasta enam tagasi.»

«Me oleme selle riski igatpidi läbi kaalunud, arvestades ka meie haigla ruume ja perepalati tingimusi,» rääkis Vask, kelle sõnul on Lõuna-Eesti haiglas päevas üks-kaks sünnitust ning suurte haiglatega võrreldes lihtsam infektsiooni kontrollida. «Kui tugiisik täidab meie tingimusi, ei näe me infektsiooni mõttes suurt riski. Meie hinnangul ei ole risk suurem kui sünnitajate endiga kaasnev Covid-19 viiruse risk. Tegemist on ka ühest perest tulnud inimestega.»