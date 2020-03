Galerii ⟩ Võru turul võis näha üksikuid kauplejaid ja turulisi

Kui tavapäraselt on kevadisel ajal laupäeva hommikul Võru turg inimestest tulvil, siis viirusehirm on praegu jõudnud ka turule. Turul võis kauplejaid kokku lugeda kahe käe sõrmedel, turulisi oli näha vaid üksikuid.

"Inimestel on koroona ees hirm ja me saame sellest täitsa aru," ütles üks kaupleja. Ka teised kinnitasid, et tavapäraselt on samal ajal leti ees ja taga inimesi kordades rohkem. "Õues on praegu samas ilus ilm ja siit saab head-paremat osta värskes õhus."