Võrus asuv Grossi toidukaupade pood on suletud.

Grossi toidupood Võrus on suletud. Kaupluse uksel seisab teade, et pood on ajutiselt suletud. Kaupluseketi kodulehel puudub samas Võru poe sulgemise kohta teave. Kodulehel pole ka infot, kas sulgemine võib olla tingitud mõne töötaja haigestumisest Covid-19 viirusesse.