Kaitseliit tuleb saartel politseile appi

«Täna saime teada, et Covid-19 tõttu on Eestis surnud veel kaks inimest, kellest üks Saaremaal. Minu sügav kaastunne kõigile leinajatele. Meist igaühe käitumisest sõltub, kas suudame tõkestada Covid-19 ränka levikut. Saaremaale ja Muhumaale tuleb appi kaitseliit, et hoida meie inimeste elu ja tervist,» ütles eriolukorra juht Jüri Ratas eile hommikul.