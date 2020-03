Valgamaal sai kinnituse veel üks koroonajuhtum

Seega on nüüd uus koroonaviirus diagnoositud 63 Võrumaa inimesel. Nii Valgamaa kui ka Põlvamaa inimeste seas on haigestunuid neli.

Kokku on Eestis tehtud enam 11252 testi, nendest 715 ehk 6% on olnud positiivsed. Enim nakatunuid on analüüside tulemuste kohaselt vanusegrupis 60 eluaastat ja vanemad (23%) ning vanusegruppides 40-49 eluaastat (10,5%) ja 50-59 eluaastat (10,5%).