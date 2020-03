Milvi Visnapuu sulest ilmus mahukas käsipalliõpik

Õpiku esimeses osas käsitletakse minikäsipalli õpetust, ja seda just mängupõhise metoodikaga. Rõhuasetus on ründemängul, mis lastele emotsionaalsem ja suuremat naudingut pakkuv. Esitletakse ka hulk erinevaid liikumismänge käsipalli õpetamiseks juba eelkoolieas ja algklassides. Põhikooli- ja gümnaasiumitasemele jõukohane materjal on toodud õpiku teises osas.

"Kasutatud on lihtsamat keelt ja vähem näiteks kaitsemängu spetsiifikat, eriti esimeses osas. Põhisuunitlus on just mängulisusele, sest käsipall on lihtne spordiala ning tugineb laste loomulikele tegevustele – jooksmine, hüppamine, ja viskamine," sõnas EKLi kutsekomisjoni esimees ja pikki aastaid Tartu Ülikoolis õppejõuna töötanud Visnapuu.