Plakatid teatavad, et tõrvakas hoiab koroonakriisi ajal teiste inimestega turvalist vahet.

Tõrva vallavalitsus paigaldas Tõrva linna põhilistele sissesõiduteedele PVC bännerid, et meenutada inimestele, et praeguses eriolukorras on vajalik hoida distantsi. Kokku paigaldati kolm plakatit.